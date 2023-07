80 koiraa tuotiin laittomasti Suomeen, rikoshyöty 200 000 euroa – Tulli paljasti salakuljetusvyyhdin

Koiria on Tullin mukaan salakuljetettu maahan vuodesta 2017, painottuen erityisesti vuoteen 2022. Laittomalla toiminnalla epäillään ansaitun noin 200 000 euroa. Koiria on salakuljetettu noin 80.

– Tutkinnassamme on selvinnyt, että Pirkanmaalla asuva henkilö on myynyt koiria muun muassa verkkokauppapaikoissa ja sosiaalisen median kautta ympäri Suomea. Haluammekin muistuttaa, että koiran ostajan on syytä selvittää lemmikin taustat erittäin huolellisesti, sillä laittomasti maahantuodun eläimen tunnistaminen voi olla vaikeaa. EU-alueelta tuodusta koirasta pitää ainakin vaatia TRACES-todistus nähtäväksi ja tarkistaa lemmikkipassista eläimen tiedot ja annetut rokotukset. Jos koira on tuotu EU:n ulkopuolelta, pitää siitä olla vähintään todistus eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta eli ns. CHED-todistus. Ostaja voi syyllistyä laittomaan tuontitavaraan ryhtymiseen hankkimalla laittomasti maahantuodun koiran, summaa valvontajohtaja Hannu Sinkkonen Tullin tiedotteessa.