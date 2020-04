78-vuotiasta Perttiä on etsitty läpi yön – oletko nähnyt tätä miestä?

Kettusesta on tullut useita yleisövihjeitä ja poliisi on maastoetsintöjen ohella tarkastanut saatuja vihjeitä. Etsinnöissä on poliisin lisäksi ollut vapaaehtoinen pelastuspalvelua, ja poliisi on tutkinut maastoa poliisikoirien sekä pienoishelikopterin avulla.