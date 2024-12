60-vuotias mies anasti kotiinsa kuorma-autollisen postia 20 vuoden ajalta – tältä siellä näytti

Miehen kotoa löytyi noin 8000 osoitteellista lähetystä.

Poliisi on tutkinut alun perin vuonna 2022 poliisin tietoon tullutta useista omaisuusrikoksista koostuvaa rikoskokonaisuutta.

Tutkittavana olleet rikokset ovat tapahtuneet pääosin Suonenjoen alueella. Erikoisinta tapauksessa on, että anastuksen kohteena oli muun muassa suuri määrä jo jaettua postia.

Poliisi löysi tutkinnan yhteydessä Suonenjoella olevasta omakotitalosta anastetuksi epäiltyä postia lähes kuorma-autollisen ja postit on toimitettu Postille Helsingin lajittelukeskukseen selvitettäväksi ja uudelleen jaettavaksi.

Osoitteellista postia löytyi yhteensä noin 8 000 eri lähetystä, joista kirjeitä oli noin 3 000 kappaletta ja erilaisia lehtiä noin 5 000 kappaletta. Rikoksista on epäiltynä kuopiolainen noin 60-vuotias mies.

Anastettu posti on peräisin peräti 20 vuoden ajalta.

Saman henkilön epäillään anastaneen myös noin 15 peräkärryä tai venetraileria ja suuren määrän muuta irtainta omaisuutta.

Tunnisteellinen omaisuus on saatu palautettua oikeille omistajille. Eri rikoksia on tutkittu pääasiassa varkaus nimikkeillä. Nyt tämä esitutkintakokonaisuus on valmistunut ja se siirtyy syyteharkintaan.