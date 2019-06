5-vuotias poika kuoli ebolaan Ugandassa – WHO:n hätäkomitea kokoontuu pohtimaan, onko taudin leviämisestä kansainvälistä uhkaa

Perjantaina kokoontuvan paneelin on määrä päättää, onko riski taudin leviämisestä edelleen niin suuri, että se vaatii laajaa kansainvälistä huomiota. Komitea on kokoontunut jo kahdesti aikaisemmin Kongon epidemian tiimoilta, mutta koska tauti on tähän asti rajoittunut Kongoon, lisätoimiin ei ole ryhdytty.