40 ihmistä kuollut "barbaarimaisessa" hoidossa Britanniassa – "Kehityshäiriöistä kärsivien laitoksissa kuolee ihmisiä, osa täysin selittämättömästi"

Tavoitteet eivät täyty

Britanniassa on lisätty mielenterveysongelmien hoitoon suunnattua budjettia, ja hallituksen tavoitteena on ollut luopua ristiriitaisista hoitolaitoksista. Niiden sulkeminen on kuitenkin vaiheessa. Nyt hallitus on luvannut vähentää hoitopaikkojen määrää kyseisissä laitoksissa puolella ensi maaliskuuhun mennessä.