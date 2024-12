Entinen elokuvatuottaja ja vankilassa tuomiotaan istuva Harvey Weinstein on viety jälleen sairaalahoitoon.

Entinen elokuvatuottaja Harvey Weinstein sai hälyttäviä verikoetuloksia, jotka vaativat sairaalahoitoa, kertoivat hänen lakitiiminsä ja tiedottajansa Peoplelle maanantaina 2. joulukuuta.

Hänet kiidätettiin Bellevue-sairaalaan Manhattanilla kiireellistä hoitoa varten, ja hänen odotetaan jäävän sinne, kunnes hänen tilansa on jälleen vakaa, kertoo asianajajansa Imran H. Ansari.

Asianajajan mukaan Weinstein on kärsinyt asianmukaisen sairaalahoidon puutteesta ja epäinhimillisistä olosuhteista New Yorkin vankilan henkilökunnan toimesta Rikers Islandilla.

– Hänen hoidon puutteensa ei ole ainoastaan lääketieteellinen väärinkäytös, vaan myös hänen perustuslaillisten oikeuksiensa loukkaus, hänen asianajajansa sanoi.

Weinsteinin tiedottaja Juda Engelmayer sanoi lausunnossaan, että Weinsteinia uhkaa julma ja epätavallinen rangaistus Rikersissä, joka on New Yorkin ongelmallinen vankilakompleksi. Tuomari on määrännyt sen äskettäin konkurssiin surkeiden olosuhteiden vuoksi. New Yorkin kaupungin lain mukaan se on suljettava vuoteen 2027 mennessä.

– Weinstein, joka kärsii useista sairauksista, muun muassa leukemiasta, on jäänyt vaille sellaista lääketieteellistä hoitoa, jonka joku hänen terveydentilansa vuoksi ansaitsisi, olipa hän vanki tai ei. Tämä huono kohtelu on monin tavoin julmaa ja epätavallinen rangaistus, Engelmayer sanoi.

Weinsteinilla todettiin lokakuussa leukemia, eli luuydinsyöpä. Hän odottaa uutta oikeudenkäyntiä seksuaalirikossyytteistä sen jälkeen, kun hänen newyorkilainen tuomionsa kumottiin.

Kumotusta tuomiosta huolimatta Weinstein on edelleen telkien takana, sillä hänet tuomittiin 16 vuodeksi vankilaan erillisessä oikeudenkäynnissä Los Angelesissa yhdestä raiskauksesta, pakottamisesta suuseksiin ja seksuaalisesta tunkeutumisesta vieraan esineen avulla.

Weinstein oli pitkään yksi elokuvateollisuuden vaikutusvaltaisimmista ihmisistä. Hän perusti yhdessä veljensä Bob Weinsteinin kanssa Miramax Films -elokuvayhtiön, josta tuli erittäin menestyvä. Yhtiö myytiin myöhemmin Disneylle.

Weinstein oli viime vuosikymmenen lopulla sosiaalisen median kautta levinneen Me Too -kampanjan keskiössä, kun lukuisat naiset kertoivat joutuneensa Weinsteinin ahdistelemaksi tai raiskaamaksi.

Lähde: People