30 kuukautta vankilassa pahoinpitelystä – mestari palaa nyt klassikkokisaan

Ammattilaisgolfin kenties legendaarisin turnaus, miesten Masters-arvokilpailu, alkaa torstaina Yhdysvaltain Augustassa.

Lukuisia perinteitä sisältävä turnaus on aina avoin kilpailun aiemmille voittajille, ja turnauksen entiset voittajat kohtaavat kilpailun alla tuttuun tapaan mestarien illallisella.

Tänä vuonna paluunsa Augustaan tekee myös vuoden 2009 argentiinalaisvoittaja Angel Cabrera, joka virui 30 kuukauden ajan vankilassa vuosina 2021–2023. BBC:n mukaan Cabrera tuomittiin vuonna 2021 vankeuteen, sillä hänen todettiin pahoinpidelleen ja uhkailleen kahta entistä kumppaniaan.

Mastersin puheenjohtaja Fred Ridley vihjasi jo viime vuonna, ettei Cabreran tuomio estä argentiinalaisen osallistumista kilpailuun. Viime keväänä Cabrera joutui tosin jättämään kilpailun väliin viisumiongelman takia.

Monet Cabreran kilpakumppanit odottavat argentiinalaisen näkemistä mestarien illallisella. Illallisen menun valitsee aina hallitseva mestari, joka on tänä vuonna Scottie Scheffler.

– Olen innoissani Angelin näkemisestä. Illallisen aikana keskittyminen on Scottiessa, mutta on hienoa, että Angel on jälleen takaisin täällä, kaksinkertainen mestari Ben Crenshaw sanoi.

Cabrera voitti viime viikonloppuna kilpailun PGA Champions -kiertueella, joka on PGA:n kilpasarja yli 50-vuotiaille pelaajille.

"Olen tehnyt virheitä"

Cabrera pidätettiin Brasilian Rio de Janeirossa tammikuussa 2021. Kansainvälinen rikospoliisijärjestö Interpol oli tehnyt Cabrerasta etsintäkuulutuksen, kun argentiinalainen ei ollut saapunut syyttäjänvirastolle kotimaassaan.

Cabrera, 55, on kertonut medioille katumuksestaan. Hän on myös kertonut pyytäneensä entisiltä kumppaneiltaan anteeksiantoa.

– Kadun kaikkea vääryyttä, jota olen tehnyt menneisyydessäni, ja olen myös turhautunut, että hukkasin useita, useita tärkeitä vuosia elämästäni. Olen tehnyt virheitä, Cabrera sanoi BBC:n mukaan Daily Mailille aiemmin tänä vuonna.

Cabrera on voittanut urallaan Mastersin lisäksi arvoturnauksista US Openin 2007.