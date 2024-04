2-vuotiaan tytön kuolema järkyttää Serbiassa – yksi poliisin pidättämistä epäillyistä kuoli yllättäen

Dankan tapausta on seurattu laajalti paikallisissa medioissa.

Kaksi pääepäiltyä pidätetty

Kaksi miestä pidätettiin epäiltynä murhasta, kertoo BBC. Poliisin mukaan he ovat tunnustaneet, että heidän autonsa osui Dankaan.

He eivät kuitenkaan hälyttäneet apua. Sen sijaan he ilmeisesti olettivat, että Danka oli kuollut. He ottivat tytön auton kyytiin ja ajoivat pois paikalta.