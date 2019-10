19-vuotias suomalaisnainen havahtui laivahytissä, kun kolme tuntematonta miestä raiskasi häntä – sokista toipuminen kesti vuosia: "Yritin useamman kerran tappaa itseni"

Tapaus johti uniongelmiin ja syömishäiriöön

Avohoidon kautta osastohoitoon

– Siellä uskalsin sanoa ensimmäistä kertaa, mitä oli tapahtunut. Hoitohenkilökunta suhtautui asiaan todella hyvin ja he lisäsivät rohkeutta puhua asiasta.

Tekijät eivät koskaan jääneet kiinni

Nainen teki tapauksesta rikosilmoituksen myöhemmin. Tekijöiden nimiä ei ollut tiedossa ja he eivät koskaan jääneet kiinni.

– Ei kuulusteleva poliisi sitä varmaan tarkoittanut, mutta siinä kun on valmiiksi itseään syyllistävä olo, niin kysymykset siitä, mitä silloin on ollut päällä, tuntuvat syyllistävältä. Mutta pakkohan niitä on kysyä.