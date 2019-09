17-vuotias Johanna on ajanut omalla autollaan jo lähes 10 000 kilometriä – alaikäisten ajokorttien määrä "räjähti käsiin" lakiuudistuksen myötä

– Kuulin joiltakin kavereiltani, että he olivat saaneet 17-vuotiaana kortteja. Minulla tuli semmoinen olo, että voisinkohan minäkin saada, Räty kertoo.

Omillaan asuva, pian 18-vuotta täyttävä lukiolainen on ehtinyt ajella autollaan jo puolisen vuotta ja lähes 10 000 kilometriä. Ikäpoikkeusluvan saatuaan hän suoritti autokoulun aivan tavalliseen tapaan.

– Käyn Nurmijärvellä töissä, minulla on harrastuksia siellä ja muutenkin koulumatka sellainen, että mieluummin menen autolla kuin bussilla. En pystyisi enää olemaan ilman. Oma auto on niin hyvä juttu, kun pystyy päättämään milloin menee ja minne.

Poikkeuslupien määrä kasvanut räjähdysmäisesti

Reilussa vuodessa ikäpoikkeuslupien määrä on kasvanut hurjaa tahtia. Muutamista on tullut tuhansia. Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin mukaan uudistukselle on ollut tilausta, jos mittarina pidetään poikkeuslupaa hakeneiden määrää.