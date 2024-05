Poliisi Helsingin massiivisesta tietomurrosta: "Jokaisen, joka epäilee tietojensa vaarantuneen, on hyvä tehdä toimia"

Helsingin kaupungin tietojärjestelmiin 30.4.2024 kohdistunutta törkeää tietomurtoa tutkitaan yhteistyössä Keskusrikospoliisin ja Helsingin poliisilaitoksen kesken. Helsingin kaupunki on tehnyt poliisille rikosilmoituksen, jonka mukaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan tietoverkkoon on kohdistunut tietomurto.

– Esitutkinnan lisäksi Keskusrikospoliisi selvittää kaupungin toimintaa siitä näkökulmasta, miten tietomurto on päästy kaupungin järjestelmiin tekemään. Selvitykset ovat alkuvaiheessa ja poliisilla on tiivis yhteistyö Helsingin kaupungin ja Traficomin Kyberturvallisuuskeskuksen kanssa, kertoo tutkinnan yleisjohtaja, rikosylikomisario Marko Leponen Keskusrikospoliisista tiedotteessa.

Viestinnän osalta poliisilla on vastuu rikostutkintaan liittyvästä tiedottamisesta. Helsingin kaupunki rekisteripitäjänä puolestaan kertoo, millaisia tietoja järjestelmistä on päässyt vuotamaan ja keitä henkilöitä tämä koskee.

– Tällä hetkellä esitutkinnassa selvitetään sitä, mitä tarkalleen on tapahtunut, miten tietomurto on tehty ja mitä tietoja sen yhteydessä on voinut vaarantua. Vaikka selvittely on kesken, jokaisen, joka epäilee omien tietojensa vaarantuneen, on hyvä tehdä toimia oman identiteetin suojaamiseksi. Lisäksi vinkkejä voi hyödyntää jo ennaltaehkäisevässä mielessä, sillä tietojen vaarantuminen verkossa on valitettavasti yleistä, Leponen sanoo.