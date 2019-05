15-vuotias teiniäiti hautasi vastasyntyneen vauvansa elävältä peltoon – kolmijalkainen koira kaivoi ylös multakasasta: "Koko kylä rakastaa Ping Pongia"

Kolmijalkaisesta Ping Pong -koirasta on tullut Thaimaassa jonkin sortin eläinjulkimo, sillä koira onnistui keskiviikkona pelastamaan karmeaan tilanteeseen joutuneen vastasyntyneen vauvan, uutisoi The Guardian .

Pelkäsi vanhempiensa reaktiota

– Tyttö on hyvin peloissaan, joten hän on tällä hetkellä psykologin hoidettavana. Hän on katunut tekoaan ja kertonut toimineensa ajattelemattomasti ja hetken mielijohteesta. Hän pelkäsi vanhempiensa tietävän raskaudestaan, toteaa Cham Phuangin poliisilaitoksen edustaja Panuwat Puttakam.