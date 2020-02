15 lasta kuoli ilman lupia toimineen oprokodin tulipalossa Haitilla – tuhannet lapset elävät orpokodeissa, vaikka valtaosalla on elävä vanhempi

Elinolosuhteet laiminlyötyjä

Kymmeniätuhansia lapsia orpokodeissa

BBC:n mukaan Haitilla elää yli 30 000 lasta orpokodeissa, joita on maassa yli 760. Niistä vain noin 15 prosenttia on virallisesti rekisteröityjä. Tieto on peräisin Lumos-hyväntekeväisyysjärjestöltä, jonka kirjailija J.K. Rowling on perustanut.