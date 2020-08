11 uutta koronatartuntaa Suomessa – katso, kuinka moni tartunnan saaneista on työikäinen

Tartuntoja on Suomessa todettu nyt yhteensä 7443. Tartuntamäärät ovat pysyneet tasaisina viime päivinä. Edellisen seitsemän päivän seurantajakson (22.–28.7.) aikana tartuntoja on todettu 50.

Koronakuolemia on Suomessa todettu perjantaihin mennessä 329, joista yksi viimeisen viikon aikana. Valtaosa kuolleista on iäkkäitä ihmisiä: koronaan kuolleista 287 on yli 70-vuotiaita. Tartunnan saaneista valtaosa on sen sijaan työikäisiä aikuisia: 20–59-vuotiaita tartunnan saaneista on noin 5200. Alle 20-vuotiaita tartunnan saaneita on 670 ja yli 60-vuotiaita hieman yli 1500.