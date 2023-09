11 000 kilpailijaa diskattu jättikisassa – räikeä huijaus paljastui

Huijattu aiemminkin

Mexico City Marathonilla on huijattu aiempinakin vuosina. Vuonna 2017 hylättiin lähes 6 000 juoksijaa, jotka eivät olleet taittaneet sääntöjenmukaisesti koko matkaa.

Mexico City Marathon on ensimmäisen kerran vuonna 1983 järjestetty kilpailu. Se on ollut vuodesta 2018 lähtien Kansainvälisen yleisurheiluliiton kultakategorian tapahtuma. Kyse on maantiejuoksujen toiseksi korkeimmasta kategoriasta.