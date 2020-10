10 rajua kuolonkolaria vuonna 2020: Henkilöauton raju syöksy jokeen, kohtalokas junaradan ylitys, kolmen nuoren kuolemaan johtanut ulosajo...

– Korona tyhjensi tiet ja siellä on tilaa ajella lujaa ja painaa kaasua. Surkean talvi teki myös ajo-olosuhteista paremmat. Lisäksi ihmisillä on saattanut olla korona-ahdistusta, Kallio kertoo.

Kallion mukaan vastaavanlainen nopeuksien kasvaminen on ollut huomattavissa myös muualla Euroopassa.

Suuri osa turmista tapahtuu maanteillä ja haja-asutusalueilla

Pidempiaikaista tilastoa (2000-2018) tarkasteltaessa on Kallion mukaan huomattavissa, että lähes 50 prosenttia kuolonkolareista on tapahtunut "maanteillä" eli valta- ja kantateillä. Taajamissa tapahtuneita kolareita on vain 10-20 prosentin verran.