Koko Suomi leipoo: Perunalimppu with a twist, Eveliinan resepti
Eveliinan Perunalimppu with a twist.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy
Julkaistu 06.10.2026 20:45
MTV LIFESTYLE
Koko Suomi leipoo -sarjan tuoreen kauden ensimmäisessä jaksossa kisattiin taidonnäytetehtävässä.
Perunalimpputaikina
3 jauhoista perunaa, hienona raasteena (n. 250 g)
1,5 dl piimää
1 pss (11 g) kuivahiivaa
1 dl tummaa siirappia
8–9 dl puolikarkeita vehnäjauhoja
60 g voita
1 tl suolaa
1 tl jauhettua fenkolia
Timjamivoi
100 g voita
1 rkl kuivattua timjamia
2 rkl tummaa siirappia
ripaus mustapippuria
ripaus sormisuolaa
Kuorruteripote
1 rkl unikonsiemeniä
1 tl kuivattua sipulirouhetta
1 tl sormisuolaa
Voiteluun
0,5 dl vettä
1 rkl tummaa siirappia
Savulohitahna (lisuke)
300 g lämminsavulohta
2 dl tuoretta tilliä
100 g kermaviiliä
0,5 dl majoneesia
1 rkl piparjuuritahnaa
1 suolakurkku
1 rkl sitruunamehua
1 tl Dijon-sinappia
0,5 tl sokeria
0,5 tl rouhittua mustapippuria
Valmistusohje
Leipätaikina:
Raasta perunat hienoksi
Lämmitä piimä reilusti kädenlämpöiseksi
Sekoita perunat piimän, siirapin, mausteiden ja hiivan kanssa
Lisää jauhot ja vaivaa koneella kovaa, kunnes taikina menee palloksi ja sitko tuntuu. Lisää voi puolivälissä
Kohota taikinaa lämpimässä (esimerkiksi uuni kohotuslämmöllä/pelkkä valo) noin 30 min
(Tee tässä välissä timjamivoi!)
Timjamivoi:
Sulata osa voista ja sekoita timjami joukkoon
Sekoita mukaan loppu pehmeä voi ja siirappi
Muotoilu ja täyttäminen:
Kauli kohotettu taikina suorakaiteeksi ja levitä täyte taikinan päälle
Rullaa taikina tiukaksi rullaksi (rullaa pitkältä sivulta eli pitkä rulla)
Halkaise rulla pituussuunnassa (jätä 2 cm kiinni ylhäältä). Puno letiksi leikkauspinta ylöspäin; nosta oikea suikale vasemman yli; toista loppuun asti. Kiepauta letin päät leivän alle
Kohota liinan alla ainakin 15min
(Tee ripote ja voiteluun siirappi-vesi seos)
Voitelu:
Sekoita vesi ja siirappi
Ripote:
Sekoita ainekset yhteen kulhossa
Paisto ja viimeistely:
Lämmitä uuni 210 asteeseen (tasalämpö)
Voitele vesi-siirappiseoksella
Laita ripote päälle
Paista alatasolla noin 35 min (Lisää ylimääräinen pelti alemmalle tasolle, jotta leivän pohja ei pala. Laita folio leivän päälle noin 10 min päästä jos leipä tummuu jo liikaa, voit myös laskea lämpöä jos kuori ruskettuu liiaksi)
Nosta perunalimppu tarjoiluastialle
Savulohimousse:
Sekoita kulhossa kermaviili, majoneesi, piparjuuritahna ja mausteet
Hienonna tilli ja pilko suolakurkku pieniksi kuutioiksi
Jos savulohessa on nahka, poista se sekä tummat osat. Hienonna kala haarukalla hienoksi ja varmista ettei siinä ole ruotoja.
Sekoita tilli, suolakurkku ja hienonnettu savulohi kermaviiliseokseen