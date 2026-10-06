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Koko Suomi leipoo: Omena-kanelibrita, Emman resepti
Emman Omena-kanelibrita.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy Julkaistu 06.10.2026 20:45
Koko Suomi leipoo -sarjan tuoreen kauden ensimmäisessä jaksossa kisattiin taidonnäytetehtävässä.
Kauramuru
- 50 g huoneenlämpöistä voita
- ½ dl sokeria
- 1 tl vaniljasokeria
- 1 ½ dl kaurahiutaleita
Pohja
- 150 g huoneenlämpöistä voita
- 1 dl fariinisokeria
- 4 keltuaista
- 2 ½ dl erikoisvehnäjauhoja
- 2 tl leivinjauhetta
- 2 tl vaniljasokeria
- 1 tl jauhettua kanelia
- 1 ¼ dl maitoa
Marenki
Omenahillo
- 500 g omenoita
- 150 g hillosokeria
- ¼ dl vettä
- ½ kanelitankoa
Täyte
- 2 dl vispikermaa
- 200 g maustamatonta tuorejuustoa
- 150 g valkosuklaata
- ½ tl jauhettua kanelia
Koristelu
- 1 arkki vohvelipaperia
- ½ dl leivontakaakaojauhetta
- 1 l vettä
- 1 punainen omena
- ½ sitruunaa
Valmistusohje
Kauramuru:
- Laita 50 g huoneenlämpöistä voita kulhoon
- Mittaa sekaan sokeri, vaniljasokeri ja kaurahiutaleet
- Sekoita murumaiseksi
- Nosta sivuun odottamaan
- Vaahdota voi ja fariinisokeri kulhossa
- Lisää keltuaiset yksitellen joukkoon, hyvin sekoittaen. (Säästä valkuaiset marengin tekoon)
- Yhdistä toisessa kulhossa keskenään kuivat aineet
- Lisää vuorotellen voiseokseen kuivat aineet ja maito. Aloita ja lopeta jauhoilla
- Pingota kahden ⌀ 20 cm irtopohjavuoan pohjalle leivinpaperi ja voitele reunat
- Jaa valmis taikina vuokiin
- Laita valkuaiset kulhoon ja vaahdota
- Kun ne alkavat vaahdota, lisää sokeri joukkoon pienissä erissä
- Vatkaa kunnes seos on paksua ja kiiltävää
- Lusikoi marenki pohjien päälle
- Ripottele tässä vaiheessa kauramurut marengin päälle ja paista 175 asteessa n. 25 min, kunnes pohja on kypsä ja marenki kauramuruineen saa kauniin värin
- Jäähdytä
- Kuori omenat
- Leikkaa kuutioiksi
- Laita kuutiot kattilaan ja lisää joukkoon loput aineet
- Kuumenna kiehuvaksi
- Keitä miedolla lämmöllä välillä sekoitellen 15–20 min, kunnes omenat ovat pehmenneet
- Poista kanelitanko
- Mikäli kattilan pohjalla on paljon nestettä, valuta ylimääräinen pois
- Soseuta vähän sauvasekoittimella
- Anna omenahillon jäähtyä
- Sulata valkosuklaa, ja anna jäähtyä hetki
- Notkista tuorejuusto kulhossa. Vatkaa joukkoon valkosuklaa
- Vatkaa vispikerma erillisessä kulhossa kermavaahdoksi. Mausta kanelilla
- Kaada tuorejuusto-valkosuklaaseos kermavaahdon sekaan
- Kääntele varovasti nuolijalla tasaiseksi
Brita-kakun täyttäminen ja viimeistely
- Aseta toinen pohjista tarjoiluastialle
- Laita päälle vähän yli puolet omenahillosta, ja sen päälle valkosuklaatäyte
- Laita vielä valkosuklaatäytteen päälle loput omenahillosta
- Aseta päälle toinen pohja
- Leikkaa vohvelipaperista neliöitä ja pyöristä niiden kulmat saksilla
- Töpötä vaahtomuovipensselillä kaakaojauhetta vohvelipaperille, jotta se saa hienon värin
- Kiehauta kattilassa vettä ja kun vesi kiehuu, taittele vohvelipaperia varovasti vesihöyryn päällä, jotta saat siitä ruusukkeita
- Asettele kukkaset kauniisti
- Purista sitruunanmehu mikroa kestävään kulhoon
- Pese omena ja leikkaa lohkoiksi ja sen jälkeen pieniksi siivuiksi
- Kääntele omenat sitruunamehussa. Tämä estää omenoiden tummumisen
- Kypsennä omenoita mikrossa noin 800 W 1,5 minuuttia
- Pysäytä mikro puolessa välissä ja sekoita omenoita
- Kieritä omenansiivuja rullalle ruusun muotoon