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Koko Suomi leipoo: Hollannin pähkinäinen mokkaunelmakakku, Heidin resepti
Heidin Hollannin pähkinäinen mokkaunelmakakku.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy Julkaistu 06.10.2026 20:45
Koko Suomi leipoo -sarjan tuoreen kauden ensimmäisessä jaksossa kisattiin taidonnäytetehtävässä.
Hasselpähkinäpohja
- 1 ¼ dl tomusokeria
- 1 pss (70 g) hasselpähkinäjauhetta
- ½ dl puolikarkeita vehnäjauhoja
- 3 kananmunan valkuaista
- ½ dl sokeria
- Kakkupohjat (2 kpl)>
- 2 kananmunaa
- ¾ dl sokeria
- ½ dl puolikarkeita vehnäjauhoja
- ½ dl perunajauhoja
- ½ tl leivinjauhetta
- ½ tl vaniljasokeria
- ½ dl hasselpähkinärouhetta
- ½ tl hasselpähkinäesanssia
Kostutus
Vaniljakastike (mokkakreemiin)*
- ½ dl sokeria
- 2 tl vaniljasokeria
- 2 kananmunan keltuaista
- ½ dl puolikarkeita vehnäjauhoja
- 2 ½ dl täysmaitoa
Mokkakreemi
- 3 tl pikakahvijauhetta
- ½ dl vettä
- 1 dl tomusokeria
- 250 g huoneenlämpöistä voita
- noin 300 g vaniljakastiketta*
Krokantti
- 1 dl sokeria
- 30 ml vettä
- 100 g hasselpähkinöitä
Karamellisoidut päärynäpalat
- 2 isoa päärynää
- 2–3 rkl voita
- 3 rkl fariinisokeria
- 1 tl vaniljasokeria
- ripaus kanelia
- ripaus inkivääriä
- ripaus suolaa
- Koristeet
Temperoitu suklaa
Suklaaganache
- 100 g tummaa suklaata
- 1 dl kuohukermaa
Kukat
- tummanliloja ja oransseja orvokkeja
Valmistusohje
Hasselpähkinämarenkipohja:
- Laita uuni lämpenemään 180 asteeseen
- Siivilöi ja vispaa hasselpähkinäjauhe, tomusokeri ja vehnäjauho keskenään
- Vatkaa valkuaiset ja sokeri kovaksi vaahdoksi. Lisää sokeri vähitellen niin, että vaahto on kiiltävää ja jämäkkää
- Kääntele nuolijalla kuivat aineet vaahdon sekaan
- Laita massa pursotinpussiin, jossa pyöreä tylla ja pursota n. 20 cm kiekko leivonpaperin päälle. (Piirrä tai käytä kakkuvuokaa ympyräsapluunana). Voit tasoittaa pienellä paletilla pinnan tasaiseksi
- Paista noin 20–25 min nii,n että pinta on rapea ja saanut vähän väriä
- Laita uuni 220 asteeseen
- Vatkaa valkuaiset ja sokeri kovaksi vaahdoksi. Yhdistä samaan aikaan kuivat aineet ja vispaa ne tasaiseksi
- Siivilöi kuivat aineet vaahtoon ja sekoita nostellen taikinaan
- Lisää sekaan hasselpähkinärouhe ja -esanssi.
- Voitele ja korppujauhota kaksi halkaisijaltaan 20 cm kakkupohjaa
- Paista keskitasolla n. 8–10 min
- Kumoa kakkupohjat heti puhtaalle leivinpaperille
- Sekoita pienessä kulhossa sokeri, vaniljasokeri, keltuaiset ja vehnäjauho
- Pienessä kasarissa kiehauta maito
- Lisää keltuais-seokseen pieni määrä kuumaa maitoa ja sekoita hyvin
- Lisää vähitellen kaikki maito pienissä erissä niin, että seos on aivan tasaista
- Kaada seos takaisin kattilaan ja sekoita koko ajan niin että seoksesta muodostuu paksu kastike
- Kaada seos puhtaaseen laakeaan vuokaan ja vuoraa pinta kelmulla/muovipussilla ettei se kuivu
- Siirrä kulho jääkaappiin kylmenemään
- Sulata suklaa vesihauteessa n. 48–50 c jäähdytä n. 28 c ja lämmitä vielä n. 32 c
- Kaada paksuhko kerros patonkivuokaa tms. apuna käyttäen n. 10 cm matkalle ja koveta jääkaapissa
- Voit myös laittaa suklaata pursotinpussiin ja tehdä kuvioita esim. sydämiä, kruunuja, kiekkoja leivinpaperin/muotin päälle
Karamellisoidut päärynät:
- Pese, kuori ja pilko päärynät pieniksi paloiksi
- Sulata voi pannulla
- Lisää fariinisokeri ja anna hieman karamellisoitua
- Lisää päärynät ja paista keskilämmöllä noin 8–12 min, kunnes ne pehmenevät ja neste muuttuu siirappimaiseksi
- Lisää vanilja ja kaneli.
- Jäähdytä täysin ennen kakun täyttämistä
- Tee pikakahvi
- Sekoita kahvin joukkoon sokeri ja anna sen jäähtyä jääkaapissa.
- Vatkaa pehmeä voi ja tomusokeri kuohkeaksi vaahdoksi.
- Vispaa jäähtynyt vaniljakastike kreemin joukkoon niin että massa on tasaista.
- Lisää jäähtynyt kahvi ja sekoita.
- Pilko suklaa
- Kiehauta kuohukerma kattilassa
- Lisää suklaapalat kattilaan. Odota hetki ja sekoita tasaiseksi massaksi
- Jäähdytä
- Lämmitä uuni 170 asteeseen
- Paahda hasselpähkinöitä niin, että niistä tulee kullan ruskeita (noin 10 min)
- Poista kuoret hanskoja ja puhdasta liinaa käyttäen
- Mittaa kattilaan vesi ja sokeri. Anna kiehua keskilämmöllä sekoittamatta niin kauan, että massa saa kokonaisuudessaan kullanruskean värin
- Lisää heti paahdetut hasselpähkinät ja sekoita kauttaaltaan
- Kaada pähkinäsokeriseos leivinpaperin päälle ja anna jäähtyä
- Kun pähkinät ovat jäähtyneet riko ne tehosekoittimessa karkeaksi krokantiksi
- Alimmaksi laita hasselpähkinämarenkipohja
- Pursota marenkilevyn reunalle simpukkatyllalla mokkakreemiä
- Levitä keskelle suklaaganachea ja reunoille krokanttia
- Laita pehmeä kakkupohja päälle
- Kostuta kahvimaidolla ja pursota taas marenkilevyn reunalle simpukkatyllalla mokkakreemiä
- Levitä siivilöidyt päärynäpalat tasaisesti pohjan keskelle ja reunoille krokanttia
- Laita toinen pehmeä pohja päälle. Kostuta
- Pursota reunat. Levitä keskelle suklaaganachea ja reunoille krokanttia
- Koristele erilaisin pursotuksin, suklaakoristeilla, krokantilla, ganachella ja tuoreilla kukilla