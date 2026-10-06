Koko Suomi leipoo: Friteerattu Paris Brest – eli täytetty French Cruller, Nikin resepti
Nikin Friteerattu Paris Brest – eli täytetty French Cruller.Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy
Julkaistu 06.10.2026 20:45
MTV LIFESTYLE
Koko Suomi leipoo -sarjan tuoreen kauden ensimmäisessä jaksossa kisattiin taidonnäytetehtävässä.
Tuulihattutaikina
345 g täysmaitoa
170 g huoneenlämpöistä suolaamatonta voita
30 g sokeria
0,75 tl suolaa
208 g puolikarkeita vehnäjauhoja
3 kokonaista kananmunaa
40 g valkuaista
Vaniljakreemi*
480 g täysmaitoa
1 vaniljatanko
100 g sokeria
80 g kananmunankeltuaista (noin 4 kpl)
25 g maissitärkkelystä
25 g puolikarkeita vehnäjauhoja
57 g huoneenlämpöistä suolaamatonta voita
Härkäpaputahna**
100 g härkäpapujauhoa
100 g sokeria
100 g vettä
Mousseline
150 g huoneenlämpöistä suolaamatonta voita
valmistettu määrä vaniljakreemiä*
valmistettu määrä härkäpaputahnaa**
Sokeroidut härkäpavut***
1 prk härkäpapuja
50 g sokeria
15 g vettä
Friteeraukseen
2 l rypsiöljyä
Koristelu
valmistettu määrä sokeroituja härkäpapuja***
2 rkl tomusokeria
Valmistusohje
Vaniljakreemi:
Mittaa maito kattilaan, lisää joukkoon halkaistu ja kaavittu vaniljatanko sisälmyksineen sekä lämmitä lähes kiehuvaksi (höyryäväksi)
Leikkaa mitattu voi kuutioiksi ja aseta sivuun
Sillä välin sekoita vispilällä keltuaiset ja sokeri yhteen kulhossa, lisää joukkoon maissitärkkelys, vehnäjauho ja sekoita kunnes saat paksua nestemäisen seoksen (jauhot luultavasti kiinteyttävät massan ensin)
Kun maito on lähes kiehuvaa, ota pois liedeltä ja kaada ohuena nauhana yhteensä n. puolet maidosta muutamassa erässä munasokerijauhoseokseen koko ajan sekoittaen temperoiden kananmunat
Kun seos on temperoitu, kaada seos kattilaan lopun maidon kanssa ja palauta liedelle
Sekoita kattilassa olevaa seosta keskisuurella lämmöllä jatkuvasti, seoksen kuuluisi saostua vaniljakreemiksi muutaman minuutin sisällä
Kun vaniljakreemi alkaa kuplimaan, ota pois liedeltä ja lisää mukaan aikaisemmin mittaamasi voikuutiot ja sekoita kunnes voi on sulanut ja sekoittunut joukkoon
Aseta vaniljakreemi laakeaan astiaan jäähtymään, poista vaniljatangon puolikkaat ja aseta kelmua suoraan kontaktiin vaniljakreemin kanssa
Aseta kelmutettu vaniljakreemi kylmään jäähtymään käyttöä varten
Härkäpaputahna:
Yhdistä ainekset keskenään ja keitä tahna kasaan koko ajan sekoittaen pohjaa myöten
Kun tahna on muuttunut paksuksi, ota pois liedeltä ja aseta jäähtymään erilliselle astialle
Kelmuta ja laita kylmään odottamaan käyttöä
Tuulihattutaikina:
Sekoita kulhossa yhteen sokeri, jauhot sekä suola
Pilko voi kuutioiksi ja laita kattilaan maidon kanssa, lämmitä keskisuurella lämmöllä kiehuvaksi niin, että voi on sulanut maidon joukkoon
Kun ensimmäiset kuplat rikkovat maidon pinnan kaada heti joukkoon yhdellä kertaa aiemmin mittaamasi sokerijauhoseos ja sekoita jatkuvasti, kunnes kattilan pohjaan muodostunut ohut taikinakalvo alkaa ruskistumaan (3–5 min ajan)
Ota taikinamassa pois liedeltä ja laita yleiskoneen kulhoon, sekoita taikinaa muutaman minuutin, että taikina hieman jäähtyy
Lisää taikinan joukkoon kokonaiset kananmunat yksi kerrallaan, sekoittaen taikinaa jokaisen kananmunan lisäyksen jälkeen n. 1 minuutin ajan, niin että kananmuna on sekoittunut tasaisesti taikinan joukkoon
Lisää joukkoon valkuainen viimeisen kananmunan kanssa ja sekoita hetki tasaiseksi massaksi, taikinan pitäisi olla kuohkean sileää, sekä muodostaa V-kirjaimen muotoisen vanan kun vatkaimen/nuolijan nostaa taikinasta
Aseta pursotinpussiin leveä tähtitylla ja laita taikina pursotinpussiin
Leikkaa leivinpaperista neliöitä yht. 12kpl taittelemalla leivinpaperia puoliksi, kunnes saat noin 10cm x 10cm neliön
Pursota tuulihattutaikinaa jokaiselle leivinpaperineliölle paksun rinkulan muotoon, halkaisijaltaan n. 7–8 cm