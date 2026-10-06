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Koko Suomi leipoo: Friteerattu Paris Brest – eli täytetty French Cruller, Nikin resepti | Resepti | Makuja | MTV Uutiset

Lifestyle Makuja Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Huomenta Suomi -reseptit Mikko kokkaa Etusivu Ruokauutiset Reseptit Reseptihaku Huomenta Suomi -reseptit Mikko kokkaa Koko Suomi leipoo: Friteerattu Paris Brest – eli täytetty French Cruller, Nikin resepti Nikin Friteerattu Paris Brest – eli täytetty French Cruller. Juuso Kenttälä / Filmikenttä Oy Julkaistu 06.10.2026 20:45 MTV LIFESTYLE Koko Suomi leipoo -sarjan tuoreen kauden ensimmäisessä jaksossa kisattiin taidonnäytetehtävässä. Tuulihattutaikina 345 g täysmaitoa

170 g huoneenlämpöistä suolaamatonta voita

30 g sokeria

0,75 tl suolaa

208 g puolikarkeita vehnäjauhoja

3 kokonaista kananmunaa

40 g valkuaista Vaniljakreemi* 480 g täysmaitoa

1 vaniljatanko

100 g sokeria

80 g kananmunankeltuaista (noin 4 kpl)

25 g maissitärkkelystä

25 g puolikarkeita vehnäjauhoja

57 g huoneenlämpöistä suolaamatonta voita Härkäpaputahna** 100 g härkäpapujauhoa

100 g sokeria

100 g vettä Mousseline 150 g huoneenlämpöistä suolaamatonta voita

valmistettu määrä vaniljakreemiä*

valmistettu määrä härkäpaputahnaa** Sokeroidut härkäpavut*** 1 prk härkäpapuja

50 g sokeria

15 g vettä Friteeraukseen 2 l rypsiöljyä Koristelu valmistettu määrä sokeroituja härkäpapuja***

2 rkl tomusokeria Valmistusohje Vaniljakreemi: Mittaa maito kattilaan, lisää joukkoon halkaistu ja kaavittu vaniljatanko sisälmyksineen sekä lämmitä lähes kiehuvaksi (höyryäväksi)

Leikkaa mitattu voi kuutioiksi ja aseta sivuun

Sillä välin sekoita vispilällä keltuaiset ja sokeri yhteen kulhossa, lisää joukkoon maissitärkkelys, vehnäjauho ja sekoita kunnes saat paksua nestemäisen seoksen (jauhot luultavasti kiinteyttävät massan ensin)

Kun maito on lähes kiehuvaa, ota pois liedeltä ja kaada ohuena nauhana yhteensä n. puolet maidosta muutamassa erässä munasokerijauhoseokseen koko ajan sekoittaen temperoiden kananmunat

Kun seos on temperoitu, kaada seos kattilaan lopun maidon kanssa ja palauta liedelle

Sekoita kattilassa olevaa seosta keskisuurella lämmöllä jatkuvasti, seoksen kuuluisi saostua vaniljakreemiksi muutaman minuutin sisällä

Kun vaniljakreemi alkaa kuplimaan, ota pois liedeltä ja lisää mukaan aikaisemmin mittaamasi voikuutiot ja sekoita kunnes voi on sulanut ja sekoittunut joukkoon

Aseta vaniljakreemi laakeaan astiaan jäähtymään, poista vaniljatangon puolikkaat ja aseta kelmua suoraan kontaktiin vaniljakreemin kanssa

Aseta kelmutettu vaniljakreemi kylmään jäähtymään käyttöä varten

Härkäpaputahna:

Yhdistä ainekset keskenään ja keitä tahna kasaan koko ajan sekoittaen pohjaa myöten

Kun tahna on muuttunut paksuksi, ota pois liedeltä ja aseta jäähtymään erilliselle astialle

Kelmuta ja laita kylmään odottamaan käyttöä

Tuulihattutaikina:

Sekoita kulhossa yhteen sokeri, jauhot sekä suola

Pilko voi kuutioiksi ja laita kattilaan maidon kanssa, lämmitä keskisuurella lämmöllä kiehuvaksi niin, että voi on sulanut maidon joukkoon

Kun ensimmäiset kuplat rikkovat maidon pinnan kaada heti joukkoon yhdellä kertaa aiemmin mittaamasi sokerijauhoseos ja sekoita jatkuvasti, kunnes kattilan pohjaan muodostunut ohut taikinakalvo alkaa ruskistumaan (3–5 min ajan)

Ota taikinamassa pois liedeltä ja laita yleiskoneen kulhoon, sekoita taikinaa muutaman minuutin, että taikina hieman jäähtyy

Lisää taikinan joukkoon kokonaiset kananmunat yksi kerrallaan, sekoittaen taikinaa jokaisen kananmunan lisäyksen jälkeen n. 1 minuutin ajan, niin että kananmuna on sekoittunut tasaisesti taikinan joukkoon

Lisää joukkoon valkuainen viimeisen kananmunan kanssa ja sekoita hetki tasaiseksi massaksi, taikinan pitäisi olla kuohkean sileää, sekä muodostaa V-kirjaimen muotoisen vanan kun vatkaimen/nuolijan nostaa taikinasta

Aseta pursotinpussiin leveä tähtitylla ja laita taikina pursotinpussiin

Leikkaa leivinpaperista neliöitä yht. 12kpl taittelemalla leivinpaperia puoliksi, kunnes saat noin 10cm x 10cm neliön

Pursota tuulihattutaikinaa jokaiselle leivinpaperineliölle paksun rinkulan muotoon, halkaisijaltaan n. 7–8 cm

Laita pursotetut rinkulat pakastimeen noin. 15 minuutiksi

Lämmitä paksupohjaisessa kattilassa/friteerauskattilassa 2 litraa rypsiöljyä 180 C asteeseen

Mittaa öljyn lämpötila lämpömittarilla, öljyn täytyy olla n. 175-180C astetta

Kun haluttu lämpötila on saavutettu, aseta öljyyn 3–4 pursotettua tuulihattua leivinpaperipala ylöspäin ja paista 2,5–3 min/puoli, kunnes kumpikin puoli on kauniin kullanruskea

Poista leivinpaperipalat, kun ne ovat irronneet tuulihatuista

Muista tarkkailla öljyn lämpötilaa ja tarvittaessa lisää tai vähennä hellan tehoa mitatun lämpötilan mukaan

Poista paistetut tuulihatut esimerkiksi pihdeillä öljystä ja asettele leivinpaperille jäähtymään

Anna levätä muutama minuutti ennen halkaisua

Mousseline:

Vatkaa 150 g voita kuohkeaksi

Sekoita joukkoon aikaisemmin valmistettu jäähtynyt härkäpaputahna, kunnes tasaista

Laita pursotinpussiin tähtitylla ja täytä pursotinpussi valmistetulla mousselinella

Laita täytetty pursotinpussi jääkaappiin odottamaan käyttöä

Sokeroidut härkäpavut:

Lämmitä uuni 175C asteeseen

Kuori härkäpavut, 12–36 kpl halutun koristemäärän mukaan

Aseta kuoritut härkäpavut leivinpaperille uuniin n. 5 minuutiksi

Mittaa sokeri ja vesi kattilaan ja lämmitä kuplivaksi

Ota härkäpavut uunista ja iske sokerisiirappiin, anna kiehua hetki

Ennen kuin siirappi värjääntyy, ota pois liedeltä ja kaada leivinpaperille jähmettymään

Erottele pavut toisistaan

Leivoksen kokoaminen: