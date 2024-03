Myös Lidl vetää smoothieta myynnistä

Aiemmin tällä viikolla uutisoitiin, että Fazer vetää myynnistä Froosh Strawberry - ja Banana & Guava -smoothieita, koska tuotteissa käytetystä raaka-aineesta on löydetty liian suuria pitoisuuksia patuliinia, joka on hometoksiini eli homemyrkky.

Nyt myös Lidl kertoo vetävänsä smoothieita myynnistä. Lidl ilmoittaa vetäneensä myynnistä Solevita Smoothie Red Genius granaattiomena-acai 250 ml -tuotteen, jonka parasta ennen -päiväys on 12.3.2024.

Myös tässä tuotteessa takaisinvedon syy on se, että juomassa on käytetty raaka-ainetta, josta on mitattu raja-arvon ylittäviä pitoisuuksia patuliinia.