Kyseenalainen ruokaohje kiertää TikTokissa: Älä kokeile "unettavaa kanaa"

"Unettava kana" voi aiheuttaa myrkytysvaaran

NyQuil-lääkkeessä on kolme vaikuttavaa ainetta:a setaminofeeni, dekstrometorfaani ja doksyyliamiini. Lääke muun muassa alentaa kuumetta sekä lievittää kipua, nuhaa ja yskää. Lääkkeen sisältämä doksyyliamiini on antihistamiini, joka aiheuttaa monelle myös uneliaisuutta. Siksi kanaohje on saanut TikTokissa myös lempinimen "sleepy chicken" eli "unelias kana" tai "unettava kana".