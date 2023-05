Kääri kasaan ainekset ja testaa ihan pottatukkana Harrin viisupasta: "Täydellinen kisastudiosafka"

Suurta suosiota Cha cha cha -kappalellaan niittänyt Käärijä edustaa Suomea lauantain Euroviisuissa . Jos kokki Harri Syrjästä on uskominen, Suomi ja Käärijä myös voittavat viisut – niin Soppamiehenäkin tunnettu Syrjänen julistaa tuoreessa Instagram-julkaisussaan .

Julkaisussaan Syrjänen esittelee kehittelemänsä viisupastan, joka Käärijän boleron hengessä on tietysti vihreä. Syrjänen on suorastaan omistautunut viisuruoalleen, sillä julkaisemallaan videolla hän esiintyy erittäin Käärijä-henkisessä "pottatukassa". Myös kynnet on lakattu Käärijän-vihreiksi.