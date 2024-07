Zlatan Ibrahimovicin poika teki jättiseuran kanssa sopimuksen – isällä lusikka syvällä sopassa

Mitenkö Maximilianin isä eli Zlatan Ibrahimovic vaikutti siihen, että hänen poikansa pelaa Milanissa ja että miten hänen poikansa teki ammattilaissopimuksen italialaisen jättiseuran kanssa? Noh, Zlatan pelasi uransa viimeiset vuodet Milanissa ja hän on nykyään AC Milanin ”vanhempi neuvonantaja”.

Ibrahimovic, 42, on hoitanut kyseistä tehtävää viime talvesta lähtien. Hän lopetti virallisesti pelaajauransa kesällä 2023, juuri AC Milanin paidassa.

Italialaislehden La Repubblican mukaan Ibrahimovicilla on hyvin vapaa rooli Milanin seurajohdossa. Hän pääsee muun muassa vaikuttamaan seuran pelaajahankintoihin ja hän saa antaa oman vahvan mielipiteensä joukkueen rakentamiseen liittyen.

AC Milan on voittanut historian aikana yhteensä 19 Italian eli Serie A:n mestaruutta. Mestarien liigan se on vienyt seitsemän kertaa.