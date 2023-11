Zlatanille tarjottiin töitä – supertähdeltä mystinen julkaisu

Ruotsalaistähti lopetti uransa tänä keväänä ja hänen seuraavaa liikettään on odotettu innokkaasti. Ibrahimovic jäi asumaan Milaniin, jossa hän pelasi uransa viimeiset vuodet, ja hänen kerrotaan kokoustaneen AC Milanin omistajan kanssa useaan otteeseen.

Italialaismedian mukaan AC Milanin omistaja Gerry Cardinale on nyt tarjonnutkin Zlatanille töitä edustusjoukkueen General Managerina.

La Gazzetta dello Sportin mukaan uuteen pestiin liittyy läheisesti Cardinalen sijoitusyhtiö RedBird. Zlatanin on määrä uudessa työssään osallistua aktiivisesti yhtiön projekteihin maailman eri kolkissa. Erityisesti Zlatanin tunnettuus Yhdysvalloissa on nostettu esille.

RedBirdillä on AC Milanin lisäksi yhteistyökuvio baseballjoukkue New York Yankeesin kanssa. Sen lisäksi RedBird operoi vahvasti viihdemaailmassa ja tekee tällä hetkellä yhteistyötä Warner Brosin kanssa. Yhtiö omistaa myös osuuden Fenway Sports Groupista, jolla on puolestaan omistuksia useista urheiluseuroista, esimerkiksi Liverpoolista, baseballseura Boston Red Soxista ja NHL-joukkue Pittsburgh Penguinsista.