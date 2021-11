Zlatan Ibrahimovic järkytti yli 100 miljoonan seuraajan TikTok-sensaatiota – otti vaikutteita supersuositusta Netflix-sarjasta

Videoon oli otettu vaikutteita suoratoistopalvelu Netflixin hittisarjasta Squid Game. Korealaissarja on noussut Netflixin suosituimmaksi ohjelmaksi. Ensimmäisen neljän viikon aikana ohjelmaa katsoi yli 142 miljoonaa ihmistä. Ibrahimovic oli pukeutunut videolla sarjasta tuttuun asuun.

Lame osallistuu videolla yhteen sarjassa käytettävistä leikeistä. Siinä tulee valita oikea lasilattia, ettei putoa alas tapaamaan kohtaloaan. Lamen selvitettyä radan häntä on vastassa yksi maskiin pukeutuneista vartijoista. Maskin takana on Ibrahimovic ja Lame järkyttyy nähdessään jalkapallotähden.

Videota on katsottu Lamen TikTok-tilillä yli 62 miljoonaa kertaa. Se on kerännyt TikTokissa sekä Instagramissa lähes kymmenen miljoonaa tykkäystä. Twitterissä videota on katsottu 2,2 miljoonaa kertaa.