Zelenskyi sanoo Ukrainan vielä palaavan vallatuksi väitettyyn Lysytshanskiin – maan asevoimat kertoi vetäytyvänsä kaupungista

Luhanskin mahdollinen valtaaminen huomattava voitto Venäjälle

Yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW) arvioi jo aiemmin viikonloppuna, että Ukrainan joukot olivat todennäköisesti vetäytyneet kaupungista, minkä seurauksena Venäjä oli valloittanut sen.