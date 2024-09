Yllätyssiirto vireillä: Simo Valakari ehdolla huippupestiin

Skotlantilaislehti The Courierin mukaan Valakari on Skotlannin liigassa pelaavan St. Johnstonen ykkösehdokas seuran päävalmentajaksi. Myös muut skotlantilaismediat ovat nostaneet Valakarin St. Johnstonen todennäköisimmäksi valinnaksi.

Valakari toimii tällä hetkellä Latviassa Riga FC:n päävalmentajana. St. Johnstone haastatteli suomalaista tehtävään aiemmin tällä viikolla. Valakari valmentaa ensimmäistä kauttaan Rigan peräsimessä. Kakkossijalla majaileva latvialaisseura on kuitenkin jäänyt mestaruustaistossa ikävästi jälkeen. Eroa on pääsarjaa johtavaan RFS:ään kolme pistettä, kun RFS:llä on kaksi ottelua vähemmän pelattuna.