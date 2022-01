Yllätyshäät! Taitoluistelija Adam Rippon ja suomalaisrakas avioituivat salaa: "Se oli täydellistä"

Nyt Rippon on jakanut Instagram-tililleen suloisen kuvan, jossa kertoo jymy-yllätyksestä: pariskunta on jo aviossa!

– Yllätys! Me olemme naimisissa! Eräänä iltapäivänä katsoimme JP:n kanssa toisiamme ja sanoimme hyvin klassisen romanttisen lauseen "mennään nyt vain tekemään se". Joten me menimme. Paikalla olivat vain me kolme ja se oli täydellistä, Rippon kirjoittaa Instagramissa.