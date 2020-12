Ylivelkaantuminen koskee yhä useampia suomalaisia – kasvua myös yli 65-vuotiailla

Ylivelkaantuminen on kymmenen vuoden aikana lisääntynyt selvästi, ilmenee Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin selvityksestä. Velkaantuminen on lisääntynyt kaikilla tilastomittareilla.

Vuosikymmenen aikana naisten ylivelkaantuneisuus on suhteellisesti lisääntynyt ja miesten vähentynyt. Alle 25-vuotiaista nuorista yhä harvempi on ylivelkaantunut, mutta velkakierteeseen joutuneiden nuorten ulosottovelat ovat aiempaa suurempia. Yli 65-vuotiailla ylivelkaantuminen on ollut kasvussa.