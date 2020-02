Yli 43 000 opiskelijaa tienasi yli opintotuen vuositulorajan, Kelalta tulee postia

Vuosituloraja määräytyy sen mukaan, kuinka monelta kuukaudelta opintotukea on nostettu. Jos vuonna 2018 nosti tukea yhdeksältä kuukaudelta, muita tuloja sai olla enintään hieman alle 12 000 euroa.

Kelan tiedotteen mukaan yhden opiskelijan on maksettava saamaansa opintotukea takaisin keskimäärin 860 euroa. Päätösehdotusten mukaan opintotukea peritään takaisin yhteensä yli 37 miljoonaa euroa.

Päätösehdotus on vasta ehdotus, sillä Kelalla ei ole vielä vuodelta 2018 tietoa siitä, kuinka suuri osa tuloista on kertynyt opiskeluaikana. Jos vuosituloraja on ylittynyt esimerkiksi valmistumisen jälkeen tienattujen tulojen vuoksi, takaisin maksettava määrä voi pienentyä aina nollaan euroon asti.