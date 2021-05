Ylen toiminnasta jo toinen kantelu EU-komissiolle – vastauksesta huolehtii Suomen valtio, kaksi ministeriötä selvittää asiaa

Aiempi kantelu Medialiitolta

Yhtiö muistuttaa, että mediamarkkina on monitahoinen ja muuttuu nopeasti. Erityisesti Suomen kaltaisilla pienillä markkinoilla on huolellisesti harkittava ja määritettävä pelisäännöt, joilla yksityinen ja julkinen media voivat toimia rinnakkain ja pysyä elinvoimaisina myös pitkällä tähtäimellä.

Suomen valtiota kohtaan on vireillä myös aiempi Yleisradion tehtävien laajuutta koskeva kantelu, jonka on tehnyt Medialiitto. Asiasta on annettu hallituksen esitys, joka on parhaillaan eduskunnan käsiteltävänä.