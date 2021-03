Yle kiistää vaikuttaneensa itseään koskevan lain muuttamiseen: "Kyseessä on ollut täysin normaalia kanssakäymistä"

Yle-lain muutoksen taustalla on Medialiiton vuonna 2017 tekemä kantelu EU:n komissiolle. Medialiiton mukaan Yle on julkaissut sivuillaan useiden vuosien ajan sanomalehtityyppistä sisältöä. Ylen toiminta ei Medialiiton mukaan vastaa EU:n valtiontukisääntelyn asettamia vaatimuksia.

Komissio on ilmoittanut Suomelle alustavan kantansa asiaan, mutta tämä kannanotto ei ole julkinen.

Hallitus on tekemässä kannanoton perusteella muutoksia Yle-lakiin.

Iltalehden mukaan Yle on pitänyt epävirallisia palavereja lakia valmistelevien virkamiesten ja Ylen lakiosaston välillä. Vuorovaikutus on Iltalehden mukaan ollut erittäin tiivistä. Keskusteluja Ylen kanssa on käynyt liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd).