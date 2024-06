Ylen EU-vaalimittaus: Kokoomus suosituin

Kokoomus jatkaa suosituimpana puolueena 20,6 prosentin kannatuksella, selviää Ylen EU-vaalimittauksesta. Seuraavina tulevat SDP 19,4 prosentin ja perussuomalaiset 16,5 prosentin kannatuksilla.



Puolueista kokoomus, SDP, perussuomalaiset ja vasemmistoliitto ovat kukin saamassa yhden lisäpaikan europarlamenttiin. Vihreät on sen sijaan menettämässä kaksi edustajaa, kun taas RKP:ltä on lähtemässä puolueen ainoa paikka.



Taloustutkimuksen toteuttamaan tutkimukseen vastasi kuun vaihteessa noin 2 100 ihmistä, joista eurovaalikantansa ilmoitti 1 500 vastaajaa.



Virhemarginaali on noin kaksi prosenttiyksikköä suuntaansa.