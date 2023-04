Ylen ennuste: Kokoomuksesta suurin puolue, toisena perussuomalaiset

Ylen ennuste on perinteisesti kuvannut melko tarkkaan puolueiden lopullista tulosta.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo sanoo Ylen ennusteesta, että tuli todella kovat luvut. Hänen mukaansa on tulossa todella kova vaalivoitto.

Hän lisää, että puolue tulee paljon eteenpäin viime vaalien tuloksesta. Hänen mukaansa ennuste on vahva mandaatti kokoomuksen politiikalle.

Sanna Marin: Jännitettävä loppun asti

Marinin mukaan varsinainen valinta on vielä edessä ja jokainen ääni on jännitettävä loppuun asti. Marin totesi, että ennusteen mukaan SDP on nostamassa paikkamääräänsä ja sanoi olevansa kiitollinen kaikista puolueen saamista äänistä.