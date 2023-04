"Valtava pettymys" – vihreät kärsimässä rökäletappion

– Sanon sen, että ne teemat, joiden puolesta kampanjaa on tehty ja joiden puolesta meitä on äänestetty, eivät häviä mihinkään. Ilmastokriisi, luontokato ja niiden torjuminen eivät häviä mihinkään. Tulemme tekemään entistä kovemmin töitä asioiden puolesta, mutta on selvää, että vaalitappio on myös paikka, jossa voi uudistua, Ohisalo jatkaa.