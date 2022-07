Yleisurheilun MM-kisauudistus haukuttiin Ruotsissa – "Vihaan sitä"

Tavallisesti yleisurheilun arvokisoissa on totuttu, että mitalit saadaan kaulaan ensimmäistä kertaa vasta palkintojenjakotilaisuudessa. Eugenessa tilanne on kuitenkin eri, sillä heti kisan ratkettua järjestäjät kiikuttavat mitalit kärkikolmikolle.

– He ovat keksineet jostain syystä näihin kisoihin, että kilpailun päätyttyä ja mitalistien ratkettua, heille viedään mitalit kaulaan mahdollisimman nopeasti. He eivät edes ehdi reagoida tapahtuneeseen. Pitäisi olla palkintojenjakotilaisuus. Sinun pitää saada mitali erityisessä tilaisuudessa ja laulaa kansallislaulu. Nyt se on vain niin, että mahdollisimman nopeasti ennen kuin unohdamme, Landén latasi.