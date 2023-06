Yleisurheilun alkukauden suomalaiskomeetta sai tuntuvan apurahan

Kähärä on ollut alkukaudesta karmeassa iskussa, kun hän on parantanut ennätystään pituushypyssä, aitajuoksussa ja viimeksi tiistaina Paavo Nurmi gamesin kolmiloikkapaikalla. Aitajuoksussa Kähärän uusi ennätys kirjataan lukemin 13,30, pituutta hän leiskauttanut peräti 647 ja kolmiloikassa uusi ennätys komeilee nyt 13,76 metrissä.

Kähärä on vasta 21-vuotias ja alkukauden perusteella häneltä voidaan odottaa vielä hurjia tuloksia tänä kesänä. Kähärä oli yksi viime syksynä perustetun Läpimurtosäätiön apurahan saaneista urheilijoista.

Ammattilaistenniksen konkaripelaaja Harri Heliövaara oli paikalla Läpimurtosäätiön apurahojen julkistamistilaisuudessa, sillä hän on toiminut neuvonantajan roolissa apurahojen myöntämisprosessissa. Yhteensä apurahatukea haki yli 300 yksilöurheilijaa. Heliövaaran lajissa tenniksessä apurahan sai nuori lahjakkuus Ella Haavisto.



– Myös tenniksessä apuraha on nuorelle urheilijalle merkittävä asia, sillä se mahdollistaa muun muassa tiimin kasaamista urheilijan ympärille. Tenniksessä voi olla iso merkitys kisoissa menestymisen kannalta, jos valmentajalla on mahdollisuus kiertää kisoissa urheilijan mukana, Heliövaara sanoo.