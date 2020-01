Yle: Poliisi tutkii röyhkeää huijausta: Juha Tapiona esiintynyt kertoi fanille "salaisuuden" ja pyysi suurta summaa – vasta pankkivirkailijan huomautus paljasti vedätyksen

Poliisi tutkii uudenlaisia artistipetoksia, joissa on käytetty hyväksi tunnettujen suomalaislaulajien nimiä, kertoo Yle. Esimerkiksi Juha Tapiosta ja Kaija Koosta on tehty sosiaaliseen mediaan valeprofiilit, joiden kautta on lähestytty artistien ihailijoita.