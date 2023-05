Yle alkanut jo varautua mahdollisuuteen, että Euroviisut tulisivat Suomeen ensi keväänä

Yleisradio on jo alkanut varautua siihen mahdollisuuteen, että Eurovision laulukilpailu järjestettäisiin ensi vuoden keväällä Suomessa. Asiasta kertoi Ylen Luovien sisältöjen ja median johtaja Ville Vilén STT:lle keskiviikkona.

– Hulina (Käärijän ympärillä) Liverpoolissa on ollut aika kova. Olemme nähneet, että se on aika poikkeuksellista. Kun semifinaalista mentiin jatkoon tiistaina, aloimme Ylessä heti alustavasti pohtia myös sitä mahdollisuutta, että Euroviisut 2024 olisivat tarjolla Suomeen. Voittoon on kuitenkin vielä pitkä matka. Euroviisut ovat arvaamaton kisa, Vilén sanoi.