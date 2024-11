Yksi suomalainen kateissa Egyptin veneturmassa, UM vahvistaa

Punaisella merellä Egyptin rannikon edustalla 17 ihmistä on kateissa turisteja kuljettaneen jahdin kaaduttua, kertovat egyptiläiset viranomaiset.



Kateissa olevien joukossa on viranomaisten mukaan muiden maiden kansalaisia. Onnettomuuden jäljiltä on pelastettu 28 ihmistä.



Aluksella oli 31 turistia eri maista sekä 14 hengen miehistö, alueelliset viranomaiset kertoivat. Alukselta lähetettiin viranomaisten mukaan hätäsignaali puoli kuudelta aamulla.