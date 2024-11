Useiden lehtitietojen mukaan uponnut alus on The Sea Story -niminen jahti.

Tiettävästi laivan operoinnista vastaa sukellusmatkoja järjestäjä Dive Pro Liveaboard.

Brittilehti Daily Mirror kirjoittaa matkajärjestäjä LiveAboard.com-sivustoilla olleiden tietojen perusteella, että aluksessa on neljä kantta, alus on noin 44 metriä (144 jalkaa) pitkä, runko on puuta ja, että se on rakennettu vuonna 2022.

Daily Mirror myös kertoo, että alukselta löytyy 18 ilmastoitua kahden hengen huonetta kylpyhuoneilla, hääsviittejä sekä ravintola. Kuvien perusteella laivan neljästä kannesta yksi oli tarkoitettu mereen sukeltamista varten ja yksi auringonottoon.

Kuvassa sittemmin uponnut The Sea Story -alus.

Varausmahdollisuus ja tiedot aluksesta on nyttemmin poistettu LiveAboard.com-sivustolta.

Alla olevassa julkaisussa näytetään mahdollinen hetki uppoamisesta. Jos et näe sitä, voit katsoa sen täältä.

Epäilty matkanjärjestäjä ei vastaa

Suomen ulkoministeriö ei voi vahvistaa MTV Uutisille, kuka taho sukellusmatkoja järjestää. CNN:n mukaan kyse on Egyptin Hurghadassa sijaitsevasta Dive Aboard Liveaboard -yrityksestä.

Yritys oli vastannut uutistoimisto AP:lle, ettei heillä ole "mitään tietoa" tapahtumasta ja lyönyt luurin kiinni, CNN kirjoittaa. MTV Uutiset tavoitteli yritystä sähköpostitse, mutta yritys ei vastannut viestipyyntöihin.

Useamman lehtitiedon mukaan alus oli lähtenyt sunnuntaina turistikaupunki Marsa Alamin Port Ghalibista satamasta viiden päivän mittaiselle sukellusmatkalle.

Kuvassa uponneelta alukselta pelastettuja Egyptissä maanantaina.

MTV Uutisten tietojen mukaan Hurghadan alueen rannikkovartiosto oli kieltänyt veneretket sunnuntaina ja maanantaina kovien tuulien vuoksi.

Kuvassa Punaisenmeren alueen kuvernööri Amr Hanafi puhumassa alukselta pelastetuille ihmisille.

Alus oli vielä tuntemattomasta syystä kaatunut ja uponnut. Kateissa on edelleen ainakin 13 ihmistä. joista kaksi suomalaista. Ulkoministeriö ei voinut kertoa MTV Uutisille mitään suomalaisten tilanteesta.

Kuva Marsa Alamin rannalta, kun pelastettuja tuotiin maihin.

TUI:sta kerrotaan, että he eivät olleet myyneet matkoja kyseiselle päivälle sekä alukselle. TUI kertoo, että Egypti on suosittu sukelluskohde.