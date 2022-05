YK: Yli 300 kansainvälisiä sopimuksia rikkovaa surmaa Pohjois-Ukrainassa – ihmisoikeusrikkomuksia tutkitaan sekä Venäjän että Ukrainan puolelta

Bognerin mukaan he olivat tavanneet 70-vuotiaan miehen, joka oli yli kolme viikkoa piiloutuneena kellarissa, joka oli niin täynnä ihmisiä, että joutui nukkumaan seisaaltaan. Hän oli joutunut sitomaan itsensä puukaiteeseen, ettei kaatuisi.

YK:n operaatioon Ukrainassa osallistuu 55 ihmisoikeustarkkailijaa. Heidän mukaansa suurin osa näistä edellä mainituista kuolemista on aiheutunut suuren vaikutusalueen räjähteistä, kuten ohjuksista ja ilmaiskuista.

YK on raportoinut Ukrainassa nyt 3 381 siviilin kuolemaa, mutta lukema on Bognerin mukaan todennäköisesti "tuhansia suurempi". Etenkin Mariupolin uhrilukua on ollut hyvin vaikea arvioida, sillä YK:n tarkkailijoilla ei ole ollut pääsyä kaupunkiin.