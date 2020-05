Yhdysvaltojen vankiloissa todettu liki 30 000 koronatartuntaa

Vankiloissa on kaikkiaan yli kaksi miljoonaa vankia. Vankien joukossa on kaikkiaan yli 21 000 koronatartuntaa ja 295 kuolemantapausta. Henkilökunnan keskuudessa on todettu yli 8 700 tartuntaa ja 34 kuolemantapausta.

Todelliset luvut ovat todennäköisesti korkeammat, sillä monin paikoin tietoja ei ole ollut saatavilla, eikä testejä ole tehty. Muutamissa laitoksissa tauti on levinnyt rajusti. Ohion Marionissa sijaitsevassa osavaltion vankilassa on todettu vankien keskuudessa 2 176 tartuntaa, henkilökunnassa tartuntoja on 175. Kuolleita on 175.