Yhdysvaltain ja sen liittolaisen Saudi-Arabian rivit rakoilevat nyt kunnolla

Helsingin yliopiston Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola arvioi STT:lle, että Yhdysvaltain ja Saudi-Arabian väliset suhteet ovat tuskin koskaan olleet näin huonot. Siksi kyse on merkittävästä kehityksestä.

Yksi syy tähän on, että kumpikaan ei koe toista täysin luotettavana liittolaisena. Samalla Yhdysvaltain riippuvuus Saudi-Arabian öljystä on vähentynyt, mikä on saanut Saudi-Arabian etsimään uusia kumppaneita muun muassa Kiinasta.