Yhdysvalloissa todettu nyt yli kuusi miljoonaa koronatartuntaa – kuolemia yli 183 000

Maanlaajuisesti tartuntojen määrä on ollut viime viikkoina laskussa, mutta osavaltioiden tilanteissa on suuria eroja. Ainakin Etelä- ja Pohjois-Dakotassa sekä Iowassa päivittäiset tartuntamäärät ovat nousussa. Esimerkiksi Texasissa, Arizonassa ja Floridassa tartunnat taas ovat suurten tartuntahuippujen jälkeen laskussa.

Yhdysvalloissa on todettu määrällisesti eniten koronatartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia maassa on todettu yli 183 000. Väkilukuun suhteutettuna enemmän koronakuolemia on todettu ainakin Perussa, Chilessä ja Brasiliassa.