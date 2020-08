Yhdysvalloissa yli 2 000 uutta koronakuolemaa – päiväluku on synkin kuukausiin

Uutistoimisto AFP:n mukaan kyseessä on korkein päiväluku kolmeen kuukauteen. Sen mukaan edellinen yli 2 000 kuoleman päivä tilastoitiin toukokuun alussa.

Yhdysvalloissa on rekisteröity määrällisesti eniten koronavirustartuntoja ja -kuolemia maailmassa. Tartuntoja on todettu jo lähes 4,9 miljoonaa. Noin 160 000 ihmistä on kuollut.