Yhdysvalloissa paljastui Kiinan vakoilija – arkaluontoisista tiedoista luvattiin rahaa "loppuelämän ajaksi"

Lee on jo neljäs ulkoministeriön tai tiedustelun palveluksessa ollut henkilö joka on otettu kiinni Kiinalle vakoilemisen vuoksi. Liittovaltion poliisin FBI:n johtaja Christopher Wray sanoi viime viikolla, että Kiina on tällä hetkellä vakavin uhka Yhdysvaltain tiedustelulle.