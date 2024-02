Yhdysvalloissa edustajainhuoneen puhemies Johnson ei aio päästää Ukraina-apupakettia äänestykseen

Yhdysvalloissa edustajainhuoneen puhemies, republikaani Mike Johnson ei aio sallia äänestystä valtavasta ulkomaanapupaketista, joka sisältää muun muassa tukea Ukrainalle.



Johnson sanoi tiistaina toimittajille, ettei hän aio sallia äänestystä republikaanienemmistöisessä edustajainhuoneessa apupaketista, jonka arvo on yhteensä 95 miljardia dollaria eli noin 88 miljardia euroa. Kaikkiaan paketista jopa 60 miljardia dollaria eli noin 55,6 miljardia euroa menisi Ukrainalle. Loput jaettaisiin Israelille ja Taiwanille.



– En todellakaan, Johnson kommentoi aikeistaan sallia äänestys.



Senaatti hyväksyi virallisesti lakiesityksen apupaketista jo aiemmin tiistaina. Washington Postin mukaan paketti saatiin senaatissa läpi, kun 22 republikaaniedustajaa päätyi tukemaan pakettia demokraattien kanssa.



Edustajainhuoneen puhemies varoitti jo maanantaina, että ulkomaanapupaketti tuskin pääsee etenemään äänestyksen läpi.



Presidentti Joe Biden on tukenut pakettia ja toivonut sen hyväksyntää. Hän kommentoi lakiesitystä tiistaina televisioidussa puheessaan.



– Tämän lakiesityksen tukeminen on Vladimir Putinin vastustamista, Biden sanoi ja lisäsi, että apupaketin vastustaminen auttaa Putinia.