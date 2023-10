XL5-yhtyeen jäsenet muistelevat: "Fanit löysivät osoitteeni ja majoittuivat rappukäytävään"

Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä vietettiin sunnuntaina 15. lokakuuta ysäriteemaista parinvaihtoviikkoa. 1990-luvun juhlan kunniaksi lähetykseen saapui vieraaksi liuta tunnettuja ysäritähtiä, joiden joukkoon lukeutuivat muun muassa poikabändi XL5:n jäseniä.

MTV Uutiset haastatteli ennen lähetystä yhtyeestä tunnetut Mika "Mica" Ikosen sekä Pete Tolosen. Kaksikko harmitteli paikan päällä sitä, että "ysärivaatteet jäi laittamatta" mutta toivoivat saavansa illan aikana todellisia "flashbackeja ja muistoja" heille varsin kultaiseksi muodostuneelta vuosikymmeneltä.

– Ne (meidän ysärivaatteet) ovat siellä ysärillä. Eivät mahdu päälle, vaikka ne tosi isoja vaatteita silloin olivatkin, Ikonen muistelee.

Kaksikon mukaan muun muassa yhtyeen jäsenten legendaariset toppatakit ovat historiaa, sillä ne annettiin aikoinaan hyväntekeväisyyteen.

– Olisi kiva, jos ne alkuperäiset Kaunis peto -videossakin nähdyt toppatakit olisivat jääneet säilöön, mutta ne on kaikki lahjoitettu pois. Tontsalla (Toni Uotila) oli tosi paljon vaatteita aikoinaan, mutta ne olivat jossain autotallissa pihalla ja ne homehtuivat kaikki sinne, Ikonen kertoo.

– Eli jätkät ovat homeessa, kamat ovat homeessa, ei tästä tule enää mitään, artisti nauraa perään.

XL5:n tarina alkoi vuonna 1996, jolloin se teki myös läpimurtonsa. Tolosen ja Ikosen mukaan tuolloin aika laajaa hurmosta aiheuttaneen poikabändin jäsenenä oli toisinaan hyvinkin hurjaa.

Fanit olivat varsinkin tuohon aikaan hyvin intensiivisiä.

– Asuin kerrostalossa ja siellä tuli aika paljon kaikenlaista piirtelyä rappukäytävään, kun fanit löysivät osoitteeni ja majoittuivat sinne. Piirsivät seinille rakkaudentunnustuksia ja minä sain siitä tietysti huutia, Tolonen kertoo.

Ikonen muistelee, kuinka bändin basistin Uotilan asuessa kerrostalon ensimmäisessä kerroksessa saapui hän eräänä yönä myöhään kotiin huomatakseen, että muutama fani oli kiivennyt muusikon parvekkeelle tätä odottamaan.

– Sehän oli jo aika creepya, Ikonen summaa.

Musiikki on yhä vahvasti läsnä kummankin elämässä. Ikonen laulaa Käsityöläiset-yhtyeessä tehden välillä kertomansa mukaan "harrastuspohjalta" myös soolomusiikkia, ja Tolonen puolestaan työskentelee tekijänoikeuksien parissa sekä on aloittanut uudelleen soittamisen kellaribändissä.

Yhteydessä kaksikko on keskenään vaihtelevasti, sillä he asuvat samoilla kulmilla ja Ikonen muun muassa on Tolosen lapsen kummi.

– Elämä vie kaikkia hieman eri suuntiin, on töitä ja harrastuksia, niin se näkeminen on mitä on. Mutta soitellaan enemmänkin, Ikonen kertoo.

Puolestaan tanssimiseen kaksikolla on kertomansa mukaan tänä päivänä kaksijakoinen suhde. Tolonen kertoo hänellä olleen tapana jo XL5-aikoina piiloutua tanssiliikkeineen kosketinsoittimen taakse. Ikonen puolestaan pitää kertomansa mukaan tanssimisesta, mutta toisaalta hänen mukaansa se on aivan eri asia, kuin se että "olisi hyvä tanssija".